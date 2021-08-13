Самые любящие знаки Зодиака / slovofraza.com
Астрологи выделили всего три знака Зодиака, которые являются самыми любящими.
Овен
Овны достаточно быстро влюбляются и их огонь горит еще очень долго. Да, с ними порой нелегко, но зато вы знаете, что рядом с вами самый любящий человек.
Телец
Преимущество Тельцов в том, что они не только говорят о своей любви, но и показывают ее. Если вы ему дороги, то будете купаться в нежности, любви и заботе.
Рак
Раки - это всем известные семьянины, которым необходимо дарить свою любовь. Они чувственные и готовы поделиться этими яркими переживаниями с вами.
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