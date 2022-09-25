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Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень повезет на любовном поприще уже во второй месяц осени. Они испытают настоящие чувства со своей второй половинкой.

Овен

В октябре представители этого зодиакального созвездия наконец откроют свое сердце для новых чувств. Пора вылазить из своей ракушки и учиться заново доверять людям. Вы можете встретить человека, который станет для вас целым миром. С ним вам будет хорошо при любых условиях и обстоятельствах. Вы будете очень счастливы, если сделаете шаг навстречу своей судьбе.

Весы

В следующем месяце Весы могут решиться на брак со своей второй половинкой. Мужчинам стоит продумать, как сделать предложение руки и сердца, чтобы получить безоговорочное "да". А женщинам стоит быть более мягкими по отношению к своим партнерам, чтобы им хотелось вас удивлять с каждым днем все больше и больше.

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Водолей

Водолеев ждет серьезный разговор со второй половинкой. Вероятно, ваш любимый человек ждет от вас каких-то предложений и развития ваших отношений. Если вы не готовы к этому, то прямо об этом скажите. Бывает и такое, что нужно один раз расстаться, чтобы потом сойтись на всю жизнь. Вероятно, вам нужна небольшая пауза в отношениях, чтобы разобраться в себе. Но уже к концу октября вы решитесь на серьезный шаг, который вас осчастливит.

Напомним, к каким женским и мужским именам липнут деньги.

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