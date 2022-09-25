Астрологи рассказали, какие имена притягивают деньги.

Астрологи назвали женские и мужские имена, которые притягивают к себе деньги как магнитом. Чаще всего эти люди очень богаты и ни в чем себе не отказывают.

Какие женские имена притягивают деньги

Полина. Эксперты на первом место поставили Полину, ведь у нее очень сильная связь с деньгами. Чаще всего Полины рождаются уже в состоятельных семьях, поэтому с детства привыкают к шику и роскоши. Выростая, они пытаются сохранить комфорт, который им давали родители. Это умные девочки, добивающиеся больших высот.

Оксана. По мнению экспертов, Оксаны - это независимые, сильные и трудолюбивые женщины. Если они чего-то очень хотят, то пойдут и заработают на это денег. В профессии им нет равных, как и во многих других сферах их жизнедеятельности. Они притягивают к себе деньги как магнит.

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Татьяна. Эти дамы - прирожденные лидеры. С детства они мечтают жить на широкую ногу, много путешествовать, носить бриллианты и прочее. Это имя принясят женщинам не только богатство, но и невероятный успех. Особенно, если с рождения называть их именно Татьянами, а не Танями.

Диана. Имя Диана в переводе с древнегреческого означает "божественная". Значение ее имени говорит уже само за себя. Эти девушки обожают роскошь, поэтому готовы на все ради своего комфорта. Так они и добиваются невероятного успеха в работе, и пользуются популярностью среди сильной половины человечества. К слову, именно Дианам мужчины чаще всего дарят дорогие подарки.

Светлана. Чтобы не произошло в жизни Светлан, ничего не сможет сбить их с намеченного пути. Они обязательно добьются поставленных целей. Кроме того, Светланам чаще всего везет на состоятельных родственников, которые могут оставить им наследство.

Какие мужские имена притягивают деньги

Захар. Энергетика данного имени позволяет его носителю добиваться успеха в жизни. Захары наделены упорством, хааризмой, целеустремленностью и другими качествами, позволяющими им зарабатывать много денег.

Кирилл. Имя Кирилл переводится как "господин". Значение его имени уже говорит само за себя. Чаще всего Кириллы становятся теми людьми, которые управляют другими. Среди них много больших начальников.

Руслан. В переводе имя Руслан обозначает "лев". То есть он царь зверей, а это уже о многом говорит. По жизни они ведут за собой большое количество людей. Русланы не бояться брать на себя ответственность и принимать серьезные решения.

Виктор. Викторы - это победители. Они прирожденные лидеры. За какое бы дело они не взялись, обязательно добьются успеха. Их эго тешит не только слава и популярность, но и деньги, которые они с легкостью могут заработать.

Роман. Среди Роман слишком много педантов, которые со всей серьезностью подходят к любому делу. Они постоянно что-то изучают, над чем-то думают. Они готовы на любые риски, чтобы получить желаемое.

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