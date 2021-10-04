Эти знаки Зодиака всегда будут верны.

Пять представителей среди всего зодиакального ряда обладают "встроенной" верностью. Они никогда не будут менять партнеров как перчатки. В них можно быть уверенными на все сто процентов.

Лев

Львы могут флиртовать, но только потому, что обожают быть в центре внимания. Но дальше флирта они никогда не заходят, ведь для них важно быть верными. Того же они требуют и от своего партнера. Если же Лев и захочет пойти "налево", то сначала он расстанется со своим партнером.

Козерог

Козероги очень долго ищут того самого человека, который сможет быть рядом с ними всю жизнь. Но когда они его находят, то о других и речи быть не может. Они рождены для того, чтобы создавать семьи и строить карьеру. Поэтому у них попросту нет ни времени, ни желания на измены.

Девы

Читайте такжеКамни для привлечения денег по знакам Зодиака: названы самые эффективные минералыЭто идеалисты, для которых важна здоровая атмосфера в отношениях. Если внутри их пары возникают какие-то проблемы, они будут их решать максимально быстро и качественно. Но "налево" не пойдут.

Телец

Верность для Тельца на первом месте. Они готовы всего себя отдать любимому человеку, лишь бы ему было хорошо. Они стараются часто удивлять, делать приятные сюрпризы и больше времени проводить со своим партнером.

Рак

Это семьянины, для которых любимый человек и дети будут всегда превыше всего. Если же они вступают в отношения, то это навсегда. Они ценят тепло, домашний уют, нежность.

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Автор: Диана Могилевич