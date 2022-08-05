Людмила Хомутовская также назвала два города, которые оккупанты пока не оставят в покое.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и рассказала, что некоторые украинские города вскоре могут быть оккупированы.

"Оккупанты еще будут захватывать небольшие украинские территории. Но и освобождать уже оккупиронные территории мы тоже будем", - сказала Хомутовская на YouTube-канале "Мой мир".

Она добавила, что сейчас в опасности находится Одесса. По ее словам, этот город будут бомбить, но это не значит, что туда зайдут российские захватчики.

Кроме того, Хомутовская сделала расклад и на Харьков. Экстрасенс отметила, что этот город оккупанты полностью не уничтожат.

"Там будут какие-то районы, которые "снесут", но полностью Харьков не уничтожат", - добавила Людмила.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев напугал прогнозом для Украины. По его словам, Путин добился своего - сделал украинцев врагами между собой.

Он добавил, что сейчас украинцы находятся в энергии боли, страдания и отчаяния, а Путин только питается этой энергией.

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