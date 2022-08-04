По словам Макса Гордеева, Путин добился своего - сделал украинцев врагами между собой.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев ошарашил своим заявлением. По его словам, президент РФ, кровавый диктатор Владимир Путин добился своего и сделал украинцев врагами между собой.

Он отметил, что украинцы сейчас стали более агрессивными, появилось много ненависти и хейта по отношению к украинцам. Это говорит о том, что многие люди сейчас находятся в энергии негатива и отчаяния.

"Мы имеем очень плохую вибрацию. А это приводит к тому, что мы начинаем проигрывать. Весь этот негатив влияет и на отношения в семье, люди начинают ссориться, много разводов, многие теряют свои дома", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Он добавил, что сейчас украинцы находятся в энергии боли, страдания и отчаяния, а Путин только питается этой энергией.

"Что нужно делать? В первую очередь, читать молитвы. Они смогут вас очистить. Во-вторых, нужно принять ситуацию. Если вы не можете принять то, что сейчас идет война, что вы потеряли близкого человека, что вы лишились из-за войны дома, то обращайтесь за помощью к психоаналитикам. Если вы будете продолжать нагнетать, то наши вибрации будут резко снижаться", - добавил экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев предсказал день смерти на 1 сентября.

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