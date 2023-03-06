Донецкая и Луганская области находятся под огнем оккупантов уже не первый месяц. Населенные пункты там россияне стирают с лица земли.

Таролог Макс Гордеев сделал прогноз на ближайший месяц по всем крупным городам и областям Украины. Он уточнил, что Донецкая и Луганская область все еще остаются под угрозой. Например, в Луганской области в марте Гордеев предвидел коррупционные схемы.

"Я вижу, что "покупают" какого-то человека, который ответственный за то, чтобы этот регион освободился. Туз пентаклей говорит мне о том, что была или будет взятка. Также я вижу очень сильные перемены, которые продлевают сложную ситуацию с городом и областью. Единственное хорошее в этом всем аду - то, что там есть люди, которые верят в то, что Луганск и область снова будут украинскими", - сказал Макс Гордеев.

Ситуация в Донецкой области немного лучше. ВСУ в этом регионе смогут продвинуться вперед благодаря помощи от международных партнеров, которая может поступит уже в середине месяца.

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"Выпадает ужасная карта, которая говорит, что пока что этот регион находится в негативном аспекте. Но в дальнейшем я вижу позитивные карты. Во-первых, есть проблески того, что наши мужественные военные пробиваются. Я вижу, что в марте этот регион потихоньку будет очищаться от нечисти. Карты показывают, что есть какое-то объединение. Люди начали понимать, что все хорошо, что Украина придет, что Украина - это то, что им как раз нужно", - резюмировал Гордеев.

Напомним, экстрасенс назвала две самых "горячих" точки на фронте.

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