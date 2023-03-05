В этих областях ситуация будет сложной.

Экстрасенс, таролог и медиум Анна Атаманова в интервью YouTube-каналу "Прогноз" рассказала о ситуации на фронте в ближайшем будущем. Эксперт говорит, что в Донецкой области ВСУ будут продвигаться очень маленькими шагами. Кроме того, там может быть что-то, связанное с ядом и химикатами.

"В Донецкой области я ощущаю много яда и химического оружия. Будут травить кого-то… Полностью откинуть врага на Краматорском направлении в марте не получится. Будет много смертей, очень много. Даже страшно смотреть. Я себя сдерживаю… Будет много засад для наших в Донецкой области. Минимальными шагами мы будем наступать там. Ждем оружие", - сказала Атаманова.

Касательно Луганской области прогноз не сильно отличается - в регионе также прослеживается активное наступление оккупантов. Атаманова уточнила, что весной у захватчиков будут наблюдаться перебои с поставками оружия, из-за чего сила их давления значительно уменьшится.

"Будут жесткие и сильные бои. Там и у России будет мало оружия. Мы будем как-то отрезать им ту линию, через которую идет поставка оружия. В этом направлении выходит по картам то же самое, что и по Донецкому направлению - очень много потерь. Я бы не сказала, что здесь будет легче, но оружие какое-то добавят", - резюмировала Анна Атаманова.

Напомним, астролог ответила, в каких областях из-за войны пострадают мирные.

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