Для Овнов этот месяц будет непростым.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН сделал прогноз для Овна на август 2023 года. В этом месяце, как говорит эксперт, представителям этого знака Зодиака может улыбнуться удача в личной жизни и не только.

Любовь. В августе 2023 года вас поглотят домашние дела. Однако успешное решение большинства из них придаст вам уверенности в себе и подарит много дополнительных возможностей. Благодаря влиянию Юпитера вас будет сопровождать удача при условии, что вы обуздаете свою вспыльчивость. Солнце настроит вас на романтический лад, а влияние Сатурна удержит от нарушения партнерских обязательств. Пофлиртуйте со своим избранником, вдохновите его на новые ухаживания за вами, пробудите в нем ощущение того, что вас следует продолжать завоевывать. С 5 по 9 августа - хороший период для поиска второй половинки.

Семья. Вами овладеет жажда деятельности, которая не позволит мириться с невзгодами в доме или в родстве. Вы приложите все усилия, чтобы наладить семейные проблемы, и, несмотря на трудности, добьетесь успеха на этом поприще. С 3 по 10 августа - благоприятный период для ремонта или генеральной уборки. Дети будут чутко реагировать на каждое ваше слово, поэтому следите и за своими эмоциями, и за тем что и как вы говорите. Несмотря на сильную занятость на работе, мужчина будет участвовать и в домашних делах.

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Здоровье. Никаких ощутимых проблем с самочувствием не предвидится. Наоборот, любые ваши усилия, направленные на оздоровление и профилактику, окажутся весьма эффективными. Приветствуется пребывание на природе, курорте. Целебное воздействие горного, морского и лесного воздуха для вас сейчас трудно переоценить.

Работа и деньги. Весь август 2023 подходит для повышения вашей квалификации. Период вплоть до 15 августа благоприятен для организации производственного процесса, установления прочного делового партнерства, выгодного трудоустройства. С 25 до 27 августа на работе возможны интриги, но они не смогут серьезно вам донимать. В целом месяц оправдает ваши карьерные стремления.

Напомним, три знака Зодиака ждет полный провал уже на днях.

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