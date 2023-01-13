Астрологи рассказали, кому в январе будет тяжело.

Астрологи составили прогноз на вторую половину января и рассказали о двух знаках Зодиака, которым судьба в ближайшем времени подарит тяжелые испытания. Звезды уверяют, что они все пройдут достойно.

Весы

Весам следует приготовиться к тому, что конец января и начало февраля будут испытывать их на прочность. Могут быть нервные ситуации, всплески гнева, эмоциональные качели. Все это будет происходить из-за ряда напряженных бытовых или рабочих моментов.

Звезды говорят, что Весам нужно найти время для отдыха и перестать брать на себя так много ответственности.

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Стрелец

Стрельцам середина зимы подарит испытания в рабочем плане. Может быть какой-то новый проект или открытие своего бизнеса, что будет отнимать много сил и энергии. На плечи Стрельцов свалится огромная ответственность, поэтому нельзя будет давать слабину.

Астрологи говорят, что тяжело будет только в самом начале этого непростого пути. Звезды советуют не опускать руки и всегда искать в себе силы, даже если трудности окружили со всех сторон.

Напомним, нумеролог назвала знаки Зодиака, у которых начнется "черная" полоса в пятницу, 13-го.

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