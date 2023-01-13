Эта мистическая дата не проходит бесследно.

Нумерологи рассказали о том, как пятница, 13-го в январе повлияет на знаки Зодиака. Эксперты утверждают, что три знака могут столкнуться с огромными неприятностями. Речь идет о Стрельцах, Водолеях и Рыбах.

Стрелец

У Стрельцов может быть 13 января или в ближайшие дни после этой даты срыв договоренностей, резкая смена планов в худшую сторону, потеря денег. Также их могут обмануть. Например, они попадутся на уловку мошенников. Поэтому следует внимательно перечитывать то, что приходится подписывать, а также ни в коем случае не давать посторонним людям свои личные данные.

Водолей

Водолеев могут уволить. Нумеролог говорит, что в пятницу для этих представителей начинается не очень благоприятный период, когда они потеряют работу, крупную сумму денег, еще и могут оказаться одни. Это не обязательно будет разрыв со второй половинкой. Возможно, Водолеи уедут в командировку в чужой город.

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Рыбы

Рыбам 13 января принесет проблемы со здоровьем. Здесь может быть операция, ухудшение самочувствия. Также Рыбы могут узнать какой-то неприятный диагноз. Речь может идти как о самих Рыбах, так и об их ближайших родственниках.

Напомним, два знака Зодиака останутся у разбитого корыта уже в январе.

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