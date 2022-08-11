Эти женщины могут быть очень опасными на пути к своей цели.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые являются роковыми разлучницами. Они способны увести любого мужчину за считанные дни.

Овен

Если женщина-Овен задастся целью найти любовь, то она для ее достижения пойдет по головам. Эти дамы, словно ракеты, не остановятся ни перед чем. И в данном случае ПВО не сработает. Они могут увести любого мужчины, при чем самыми изощренными способами. Они с легкостью найдут ключ к его сердцу, и вряд ли вам удастся его удержать, ведь перед Овнами очень сложно устоять.

Скорпион

Если этим дамам понравился какой-то мужчина, они не пойдут сразу в наступление. Изначально они будут скрываться под маской "овечки", и только после того как заманят его в свои сети, покажут свое истинное лицо. Главный козырь этих женщин - сексуальность. С помощью секса они способны привязать к себе человека противоположного пола навеки.

Весы

На третьем месте оказались романтические, но не такие уж и простые Весы. Эти женщины заходят со всем с другой стороны. Они начинают дружить со второй половинкой своего объекта обожания. Выудив всю нужную информацию, они обязательно используют ее против своей соперницы. Они очень хитро поступают, и всегда добиваются своего.

Напомним, трем знакам Зодиака вскоре придется бороться за "место под солнцем".

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