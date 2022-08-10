Они будут вынуждены доказывать, что достойны большего.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в середине и конце августа придется лезть из кожи вон, чтобы добиться желаемого. В этот список попали Близнецы, Скорпионы и Водолеи.

Близнецы

Уже совсем скоро судьба поставит вас перед сложным выбором, от которого будет зависеть ваше будущее. Дело в том, что последнее время вы не могли найти баланс между работой и личной жизнью, поэтому в обеих сферах у вас были "промахи". Теперь же вам придется научиться расставлять приоритеты и выбирать, что для вас важнее.

Скорпион

У Скорпионов могут быть проблемы с друзьями. Астрологи подозревают, что из-за вспыльчивого характера вы могли не очень хорошо расстаться с некоторыми людьми. Поэтому в августе вам придется расхлебывать ошибки прошлого. Козни бывших друзей всячески будут выбивать из привычного ритма жизни. Но у вас есть шанс все изменить. Попробуйте поговорить с ними откровенно и решить все проблемы.

Водолей

А вот Водолеи могут неожиданно сменить место жительства. При чем сами представители этого зодиакального созвездия не смогут на это повлиять. Судьба вынудит вас это сделать. На новом месте вам придется все начинать с начала. Вероятно, вам придется сменить и работу. Там вы и будете доказывать, что достойны лучшего и большего.

Напомним, три знака Зодиака судьба вскоре испытает на прочность.

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