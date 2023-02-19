Если вы боитесь насекомых и этим аргументируете взмах тряпкой в сторону паука - готовьтесь расплачиваться за это всю жизнь.

Пауки, которые живут в Украине, довольно безобидны - только в южных регионах страны и только летом можно встретить действительно опасный вид. Все остальные представители членистоногих спокойно живут рядом с людьми и никакого вреда не наносят. Хотя, арахнофобия (боязнь пауков) - довольно распространенное психическое заболевание, с которым живется несладко.

Ранее мы говорили о том, что делать, если завелись мошки в цветах, а сегодня расскажем, почему нельзя убивать пауков, живущих в квартирах и домах.

Можно ли убивать пауков в доме на самом деле

Во-первых, с точки зрения здравого смысла, стоит обратиться к биологии. Пауки - это насекомые, которые являются звеньями в пищевой цепочке. Они питаются комарами, муравьями, мокрицами, мошками и другими мелкими существами. Поэтому, если у вас в доме живет паук, будьте уверены - вредоносных насекомых там будет минимум или не окажется вообще.

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Во-вторых, если рассматривать вопрос со стороны эзотерики, то пауки издавна были символами удачи и мудрости. Сам по себе паук - это, буквально, священный грааль мудрости и долголетия, а паутина, которую он плетет - защита от бед и напастей. То есть, если в вашем доме висит паутина - вся негативная энергетика извне сталкивается с сетями и застревает в них.

Почему пауков нельзя убивать верующим

Интересно, но существует такая легенда - Мария и Иосиф вместе с младенцем Иисусом скрывались от солдатов царя Ирода, который отдал приказ об убийстве всех детей в поселении. Супруги спрятались под кустом, который пауки окутали паутиной - именно благодаря этому хитрому поступку палачи не заметили родителей Мессии, а те, в свою очередь, избежали смерти.

Считается, что если верующий христианин убьет паука, то навлечет на себя страшный грех, который придется отмаливать до конца жизни. Гибель паука от рук православного человека навсегда отталкивает от него удачу, благополучие и личное счастье, а также ставит на нем печать нищеты, болезней и вечного горя. Особенно опасным считается убить маленького паука - так, согласно приметам, вы рискуете "притянуть" к своему ребенку несчастья. Так что, если вы не желаете жить с пауками в одном помещении, не убивайте их, а просто выпускайте на улицу.

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