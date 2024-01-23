СМИ написали об астрологии агавы.

Текила - крепкий и достаточно популярный алкогольный напиток, вид мескаля, полученный путем дистилляции ферментированного сока голубой агавы на территории пяти штатов Мексики (Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас).

Газета New York Post написала об астрологии агавы и о том, какой тип текилы соответствует каждому знаку Зодиака согласно их стихиям.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) - мескаль

Для получения мескаля позволяется использовать множество сортов агавы, как домашних, так и диких. Изготавливается мескаль путем обжаривания растения под землей. Это придает напитку характерный дымный прикус, тем самым привязывая его к стихийной природе огня и огненных знаков.

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Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) - текила Аньехо (Anejo)

Текила Аньехо (Anejo) выдерживается от одного до трех лет в дубовых бочках, становясь золотистым и раскрывая верхние ноты ванили и коричневого сахара. А земные знаки Зодиака славятся своей способностью уделять необходимое время разработке стиля, стратегии и содержания. Они не импульсивны и предпочитают наблюдать, а не резко реагировать.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) - серебряная текила

Серебряная текила вообще не подвергается процессу выдержки. А воздушные знаки могут быть очень резкими и холодными в своих словах и выражениях. В натуральном виде серебряная текила так же прозрачна, как и воздух, и может "укусить", на что, без сомнений, способны представители всех воздушных знаков Зодиака.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) - текила Репосадо (Reposado)

Текила Репосадо гораздо легче, чем серебряная или мескаль. Она выдерживается в бочках от двух до одиннадцати месяцев. "Reposado" в переводе с испанского означает "отдохнувший". А водные знаки умеют хорошо провести время и прекрасно справляются с беззаботными лежанием и уединением.

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