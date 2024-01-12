Попробуйте догадаться, какого питомца подобрали для Львов и Стрельцов.

Для каждого знака Зодиака подобрали домашнего питомца, который наиболее подходит ему по духу.

Овен - свинья

О свиньях пишут, что им часто становится скучно из-за высокого уровня интеллекта, а потому они потенциально деструктивны, когда им не хватает активности и социального взаимодействия. Обычно свиньи немного упрямы и чувствительны. То же самое относится и к Овну.

Телец - собака

Тельцы ожидают радикального уровня преданности и привязанности от всех в своей жизни. К счастью для них, лояльность и менталитет являются общепринятыми стратегиями выживания среди собак. Требования домашней собаки: постоянное кормление, обожание, размещение и похвала за базовое поведение соответствуют рожденным под знаком Тельца.

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Близнецы - игрушки

Близнецы больше известны своим острым интеллектом, чем умением заботиться. Они склонны к забывчивости и исчезновениям. И мир становится для них лучшим местом, когда они выбирают в качестве компании неодушевленный предмет, а не теплокровное существо.

Рак - растения

Рак переносит потери тяжелее, чем любой другой знак Зодиака, поэтому для него лучше всего ухаживать за растениями с высокими шансами на выживание.

Лев - кот

Лев уважает все и всех, кто заставляет их добиваться внимания. И это домашнее животное, и знак считают себя полубогами, несмотря на растущее количество свидетельств обратного.

Дева - коза

Как и Девы, Козы требуют много личного пространства и в равной степени любопытны и умны. Очень важно, чтобы у коз был компаньон, и еще более важно, чтобы привязанность между ними равномерно распределялась. Дева, которая ненавидит, когда ее игнорируют и боится, что ее выберут последней, может понять это.

Весы - попугай

Весам нравятся красивые домашние животные и позолоченные клетки, что делает птицу идеальным компаньоном и домашним аксессуаром для этого кардинального воздушного знака.

Скорпион - змея

Нет знака, более оклеветанного или неправильно понятого, чем Скорпион, и нет рептилии, более легендарной, чем змея. В зависимости от того, кого вы спросите, и знак, и змея являются синонимами зла. Однако для тех, кто в курсе, сходство между ними больше связано со смертью и возрождением.

Стрелец - лошадь

Стрелец связан с мифом о кентавре, получеловеке-полулошади. Для Стрельца владение лошадью - это все равно, что вернуться. Кроме того, лучники всегда готовы повеселиться, а лошади спят стоя.

Козерог - курица

Как кардинальный знак Земли, Козерог ориентирован на практический результат и ощутимую выгоду. Если Козерог собирается беспокоиться об уходе за домашним животным, то, черт возьми, этот питомец подойдет лучше всего.

Водолей - хорек

Водолеи - замечательные чудаки Зодиака, и нет более странного домашнего животного, чем хорек. Как и Водолеи, хорьки наиболее активны на рассвете и в сумерках.

Рыбы - кролики

Зубы кролика никогда не перестают расти, как сердце Рыб никогда не перестает надеяться. Кроме того, оба легко образуют связи и рассматривают объятия как валюту. Кролик, лишенный игрушек и общения, часто становится разрушительным. Точно так же Рыбы - общительные и опасные любовники.

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