Проведите легкий расчет и узнайте, сколько беременностей вас ждет.

Пожалуй, каждая женщина думала о том, как узнать, сколько будет детей. Оказалось, что это не так уж и сложно сделать. В этом нам поможет нумерология.

УНИАН рассказывает, как узнать, сколько будет детей по дате рождения.

Нумерология чисел - сколько у вас будет детей

Для того, чтобы узнать, сколько будет детей по своей дате рождения, нужно провести легкий расчет. Вам нужно сложить все числа из даты рождения. Например, вы родились 11.10.1994. Тогда считаем так: 1+1+1+0+1+9+9+4. Получается 26. Теперь складываем и эти числа - 2+6=8.

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Как узнать, сколько будет детей в будущем? Легко. Осталось всего лишь расшифровать значение цифр.

Цифра 1

Цифра 1 указывает на то, что у вас будет двое или трое детей, однако беременность может протекать не так легко, как хотелось бы. Поэтому женщинам стоит обращать внимание на свое здоровье.

Цифра 2

Нумерология по дате рождения говорит о том, что женщины, родившиеся под цифрой 2, делают акцент на карьере. Поэтому чаще всего у них поздняя беременность, и она будет единственной.

Цифра 3

У вас может быть один или два ребенка, однако беременность будет протекать со сложностями. Относитесь внимательно к сигналам своего организма.

Цифра 4

Эта цифра означает, что у женщины могут родиться близнецы или двойняшки. Более того, у вас может быть не одна многоплодная беременность.

Цифра 5

Женщины с цифрой 5 могут несколько раз выходить замуж и рожать детей от разных партнеров. Чаще всего они становятся многодетными мамами. У вас может быть около 5 детей.

Цифра 6

Если вы думаете, как узнать по дате рождения, сколько будет детей у женщины с шестеркой, то все просто. Спешим вас обрадовать или огорчить, но у вас будет очень много детей. Вы нацелены именно на построение большой семьи.

Цифра 7

А вот женщины-семерки не спешат заводить детей. Они прекрасно живут и без них. А если они и решаются на пополнение в семье, то в зрелом возрасте.

Цифра 8

Женщины с цифрой 8 редко становятся мамами. Скорее всего, вы так и не решитесь дать новую жизнь. Однако, это не значит, что вы будете страдать из-за этого.

Цифра 9

Эта цифра говорит о том, что у вас может быть двое детей - мальчик и девочка. Также могут быть близнецы или двойняшки.

Как видите, все очень просто. Немного математики, и вы уже знаете, что судьба для вас подготовила.

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