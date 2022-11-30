Эти люди не склонны к частой смене партнеров. Им по душе стабильность.

Астрологи рассказали о женщинах, которые любят в своей жизни одного человека. Может быть так, что у них несколько раз были отношения или браки, но на самом деле их сердце принадлежит только единственному. Кто эти женщины-однолюбы - читайте в материале.

Близнецы

С детства они живут убеждениями о том, что смогут встретить своего единственного на всю жизнь принца на белом коне. Чаще всего так и происходит. Несмотря на все житейские проблемы и конфликтные ситуации, Близнецы остаются со своими партнерами на много лет. Во времена разлуки они думают только о том, как бы поскорее вернуться к любимому и никуда его не отпускать.

Дева

Представительницы этого знака Зодиака - романтичные мечтатели. Они готовы на все ради своего счастья. Они не склонны выбирать, присматриваться или перебирать вариантами - если кто-то поселился в сердце Дев, то это навсегда. Они, как и Близнецы, мечтают о любви, которая будет существовать вечно.

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Телец

Еще один знак, который мечтает о любви и ласки только от одного человека. Но, как говорят астрологи, они довольно поздно встречают свою любовь - в доверие к Тельцам войти очень и очень сложно. Партнер женщины-Тельца может быть не идеальным, но если чувства появились, они уже никуда не уйдут.

Также следует отметить, что Тельцы - преданные и верные, поэтому им можно доверять и на них можно положиться.

Напомним, таролог Хомутовская назвала самые тяжелые дни декабря.

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