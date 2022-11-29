Эксперт дала прогноз на конец этого года. Она заявила, что оккупанты будут "накрывать" Украину снарядами в канун Нового года и Рождества.

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская дала прогноз на декабрь 2022 года. Она отметила, что российские оккупанты будут продолжать "накрывать" нашу страну снарядами. Наиболее напряженными будут первые числа месяца, а также конец года. А вот середина будет относительно спокойной.

Вот что таролог Хомутовская сказала в интервью Славе Демину:

"Напряжение есть первые 10 дней. Это будет напряжение с деньгами и ценами. А последние 10 дней декабря идут под эгидой силы. В это время нас будут пытаться сломить, и в это время будет больше всего обстрелов".

Наиболее интенсивно будут нападать именно в канун праздников, уточнила Людмила.

"Массированные обстрелы будут и перед новым годом, и в районе старого Рождества. Но они точно будут", - добавила таролог.

Она также уточнила, что в России нет четкого плана или каких-то графиков. Можно сказать, что массовые ракетные обстрелы по мирным городам Украины они совершают "по настроению".

"Они все решают в "ручном режиме". То есть когда встал с плохим настроением, тогда и стреляет. Может быть обстрел в первых числах декабря", - добавила Людмила Хомутовская.

Напомним, таролог Хомутовская предвидела массированный обстрел на ближайший понедельник.

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