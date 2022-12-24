Дмитрий Уранус напомнил, что в Кремле любят устраивать обстрелы в "красивые" даты.

Известный астролог Дмитрий Уранус предупредил о задумке оккупантов на ближайшее время. Так, они любят "красивые" даты, поэтому не упустят возможность очередного массированного ракетного удара по Украине. Об этом Уранус рассказал в своем блоге:

"В карте Независимости Украины сейчас проходит последний транзит соединения Сатурна и Луны. Точная дата соединения – 31 декабря. Около этой даты враг может попытаться максимально навредить людям проживающим в Украине. К примеру, устроить продолжительный массированный обстрел на пару дней, полный блекаут, или еще какую-то гадость. Враг любит красивые даты, и обязательно постарается испортить людям праздник в Украине. Последний проход Сатурна по Луне около 31 декабря может дать некий "финальный аккорд симфонии путина" (так я обычно называют вой сирен и удары ракет)".

Дмитрий также отметил, что в 2022 году аспект "Саде Сати", который начался в январе, принесет большие страдания и потери. Эксперт добавил, что 2023 год также будет тяжелым для украинского народа.

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"В 2022-2023 году народ, экономика и финансы Украины будут сильно страдать, будут испытывать большие лишения и трудности. Борьба с врагами за выживание, за право жить и существовать", - добавил Уранус.

Напомним, ранее Дмитрий Уранус предупредил, что Россия хочет нанести новый массированный удар по территории Украины уже в понедельник, 26 декабря.

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