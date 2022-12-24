Известный астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз на ближайшее время. Он утверждает, что с понедельника, 26 декабря, РФ снова начнет массовую атаку на все города Украины.

Известный астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз на новогодние праздники. Он говорит, что россияне в этот период будут испытывать ярость, пытаясь "накрывать" мирные города нашей страны ракетами. Вот что он написал в своем блоге:

"Главный текущий напряженный аспект - соединение Марса со звездой Альдебаран. Точная дата соединения – понедельник 26 декабря 2022. Интервал времени, когда это соединение в силе - с 23 декабря по 1 января 2023 включительно. В астрологии звезда Альдебаран связана с агрессией, буйством и катастрофами. Это разъяренный, налитый кровью красный глаз Тельца (Быка)".

Как уточнил Уранус, больше всего сохраняется опасность обстрела с воздуха.

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"Марс - бог войны, а Альдебаран - звезда ярости, буйства и насилия. Такое соединение в период с 23 декабря по 1 января может дать сильный обстрел с воздуха в любой момент. Соединение происходит в воздушном знаке Близнецы, потому это именно воздушная агрессия…", - добавил астролог.

Однако он не исключает, что этот аспект будет работать и в обратном направлении - ВСУ будут успешно выбивать врага с наших территорий:

"Но этот же аспект можно повернуть и в другую сторону, проявив ярость против врага. Это палка о двух концах. Мы тоже можем нанести большой урон противнику в этом интервале времени. Обмены интенсивными ударами очень вероятны".

Уранус также назвал города, где в период с 23 декабря и на 30 календарных дней сохраняется особая опасность. Это населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях.

"Еще хочу добавить, что астрокартограмма новолуния от 23 декабря, на ближайшие 30 дней, указывает на опасный и разрушительный аспект Плутона проходящий рядом с городами - Харьков, Чугуев, Доброполье, Покровск, Селидово. По участкам фронта кроме постоянных атак в районе Бахмута и Соледара возможна тяжелая ситуация в районе Марьинки. Возможна атака в направлении Курахово", - резюмировал Уранус.

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