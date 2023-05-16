В мае нас ждет последнее новолуние этой весны. УНИАН рассказывает, когда оно будет, что нам сулит и что нельзя делать в новолуние, чтобы не создать себе проблем.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.
- Когда новолуние в мае 2023 - точное время
- Новолуние в мае - его особенности и влияние на человека
- Что нельзя делать в новолуние
- Что можно делать в новолуние
Когда новолуние в мае 2023 - точное время
Последнее весеннее новолуние 2023 года произойдет 19 мая в 18:56 по киевскому времени. Луна в это время будет находиться в знаке Тельца, но потом перейдет в знак Близнецов.
Новолуние в мае - его особенности и влияние на человека
В период новолуния Луна поменяет знак Тельца на знак Близнецов. Они будут конкурировать между собой, поэтому многие люди будут вести себя двойственно и неоднозначно. Практичный Телец будет показывать верный путь к решению вопросов, а Близнецы в то же время - провоцировать на легкомысленные поступки. Астрологи советуют прислушиваться к голосу логики и не поддаваться эмоциям - только так можно будет благополучно пережить этот период.
Что нельзя делать в новолуние
Новолуние всегда отражается на эмоциональном и физическом состоянии человека. У Луны в это время нет энергии, и у нас она тоже на ноле - в период новолуния всегда ощущается упадок сил, люди становятся рассеянными и нервничают по пустякам. Поэтому нужно постараться провести этот день спокойно.
В новолуние не следует:
- начинать новое, проводить важные переговоры и заключать сделки;
- ссориться, вступать в перепалку, конфликт, проявлять агрессию;
- изнурять себя физически - дайте организму расслабиться;
- перегружать желудок, есть острое - отдайте предпочтение легкой и полезной еде;
- обращаться к врачу;
- стричься.
Постарайтесь держать эмоции под контролем и избегать стрессовых ситуаций. Не работайте на износ - это чревато эмоциональным выгоранием и проблемами со здоровьем.
Что можно делать в новолуние
Новолуние - хорошее время, чтобы планировать и обдумывать будущие задачи. В этот день нужно:
- составлять планы на месяц;
- делать уборку в доме, избавляться от ненужных вещей;
- помириться с тем, с кем в ссоре;
- прекращать отношения, которые тяготят;
- выполнить все данные обещания;
- планировать свадьбу;
- заниматься творчеством.
Постарайтесь в этот день максимально расслабиться и все расставить по своим местам, чтобы войти в новый лунный месяц чистыми и обновленными.