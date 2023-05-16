Новолуние в последнем месяце весны пройдет в двух знаках Зодиака.

В мае нас ждет последнее новолуние этой весны. УНИАН рассказывает, когда оно будет, что нам сулит и что нельзя делать в новолуние, чтобы не создать себе проблем.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

Когда новолуние в мае 2023 - точное время

Последнее весеннее новолуние 2023 года произойдет 19 мая в 18:56 по киевскому времени. Луна в это время будет находиться в знаке Тельца, но потом перейдет в знак Близнецов.

Видео дня

Новолуние в мае - его особенности и влияние на человека

В период новолуния Луна поменяет знак Тельца на знак Близнецов. Они будут конкурировать между собой, поэтому многие люди будут вести себя двойственно и неоднозначно. Практичный Телец будет показывать верный путь к решению вопросов, а Близнецы в то же время - провоцировать на легкомысленные поступки. Астрологи советуют прислушиваться к голосу логики и не поддаваться эмоциям - только так можно будет благополучно пережить этот период.

Что нельзя делать в новолуние

Новолуние всегда отражается на эмоциональном и физическом состоянии человека. У Луны в это время нет энергии, и у нас она тоже на ноле - в период новолуния всегда ощущается упадок сил, люди становятся рассеянными и нервничают по пустякам. Поэтому нужно постараться провести этот день спокойно.

В новолуние не следует:

начинать новое, проводить важные переговоры и заключать сделки;

ссориться, вступать в перепалку, конфликт, проявлять агрессию;

изнурять себя физически - дайте организму расслабиться;

перегружать желудок, есть острое - отдайте предпочтение легкой и полезной еде;

обращаться к врачу;

стричься.

Постарайтесь держать эмоции под контролем и избегать стрессовых ситуаций. Не работайте на износ - это чревато эмоциональным выгоранием и проблемами со здоровьем.

Что можно делать в новолуние

Новолуние - хорошее время, чтобы планировать и обдумывать будущие задачи. В этот день нужно:

составлять планы на месяц;

делать уборку в доме, избавляться от ненужных вещей;

помириться с тем, с кем в ссоре;

прекращать отношения, которые тяготят;

выполнить все данные обещания;

планировать свадьбу;

заниматься творчеством.

Постарайтесь в этот день максимально расслабиться и все расставить по своим местам, чтобы войти в новый лунный месяц чистыми и обновленными.

Вас также могут заинтересовать новости: