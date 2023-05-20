Фазы Луны и лунное затмение, а также на какие дни лучше ничего не планировать - смотрите лунный календарь на май 2023.

В начале последнего месяца весны нас ждет полнолуние, которое совпадает с первым в этом году лунным затмением. Каким будет этот период, что и когда лучше делать в этом месяце, а с чем подождать - подскажет лунный календарь на май 2023.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на май 2023 с рекомендациями, когда лучше стричься и красить волосы.

Фазы Луны в мае 2023

В лунном календаре есть два периода, когда лучше отложить все начинания – это новолуние и полнолуние. На растущую Луну можно смело приниматься за новые дела, а убывающая поможет поскорее избавиться от ненужного. Фазы Луны в мае 2023 будут меняться так:

Видео дня

Луна растет - с 1 по 4 мая и с 20 по 31 мая.

- с 1 по 4 мая и с 20 по 31 мая. Полная Луна - 5 мая в 19:37 по киевскому времени.

- 5 мая в 19:37 по киевскому времени. Луна убывает - с 6 по 18 мая.

- с 6 по 18 мая. Новолуние - 19 мая в 18:56 по киевскому времени.

Лунное затмение - 5 мая в 19:22 по киевскому времени.

Солнечного затмения в мае не будет.

Лунный календарь на май 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни мая: 1,3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 29 число.

Неблагоприятные дни мая: 13, 15, 16, 21, 22 число.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни мая 2023 - лунный календарь по сферам

Для свадьбы и венчания в мае благоприятные дни: . 2, 3, 4, 7, 12, 14, 24, 31 мая.

Отправляйтесь в путешествие: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 27, 29 мая.

Для операций: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая.

Для лечения зубов: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (удаление зуба), 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая.

Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 2, 20, 25 и 30 мая.

Для стрижки и окрашивания волос: 1, 2, 3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 мая.

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