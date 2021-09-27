На первом месте оказался огненный Лев.

Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые не бояться идти к своим целям. Они уверены в себе, целеустремленные и умеют рисковать.

Лев

Первое место занимает Лев. Они любят эмоциональные качели, поэтому с радостью рискуют. При этом они не бояться перемен, так что напугать их чем-то практически невозможно.

Овен

Овен видит цели и не видит препятствий. Дерзкими поступками они пытаются разнообразить свою жизнь. Также они никогда не стоят на месте, предпочитая постоянное движение.

Скорпион

Этот знак Зодиака считается самым бесстрашным, так как смелость заложена в их ДНК-коде. Ими движет чувство победы, которое они пытаются почувствовать каждый раз.

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Водолей

Эти люди способны делать все что угодно, но только ради забавы. Прыгнуть с парашютом, поплавать с акулами или покормить с руки тигра - для них это не проблема. Главное, что они получат хороший заряд эмоций.

Стрелец

Кто не рискует - тот не пьет шампанского. Именно с таким девизом по жизни идут Стрельцы. Ради улучшения качества своей жизни они способны на любой подвиг и риск.

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Автор: Диана Могилевич