Они всегда отлынивают от работы, предпочитают пассивный отдых и вечно откладывают дела на потом.

Астрологи назвали самые ленивые знаки Зодиака. Они всегда откладывают важные дела на потом, любят проводить время наедине, не берут на себя никакую ответственность и предпочитают пассивный отдых.

Телец

Активные развлечения, инициативность и стремление быть лидером - явно не про них. Большинство уроженцев этого знака Зодиака предпочитают плыть по течению. Они не любят выделяться на учебе или в работе, не очень любят активный отдых, а также не берут на себя ответственность по выполнению каких-то задач.

Лев

Чаще всего Львы используют фразу "Не царское это дело", отказываясь от важной работы. Они откладывают до последнего те задачи, которые были поставлены им или ими же.

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Друзья этих людей часто зовут их на прогулки или поездки, но нередко те отказываются или соглашаются без особого желания. Кстати, больше всего свою лень Львы проявляют именно осенью.

Рыбы

"Золото" в рейтинге самых ленивых людей получает этот весенний знак Зодиака. Фраза "Лень - двигатель прогресса" - это полностью о них. Они готовы придумать миллион отмазок и аргументов, почему они не могут (на самом деле не хотят) делать те или иные дела. Если ваш супруг - Рыбы, вам очень сложно заставить его делать что-то по дому.

Напомним, названы два знака Зодиака, которые в сентябре встретят свою любовь.

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