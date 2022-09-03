Они насытятся романтическими эмоциями и будут ходить на свидания.

Астрологи перечислили два знака Зодиака, представителей которых в начале этой осени ждут настоящие романтические приключения. Это могут быть интересные знакомства, вечеринки, свидания или даже путешествия. Подробнее читайте в нашем материале УНИАН.

Рак

Как утверждают эксперты, Раки могут по-новому посмотреть на людей, с которыми давно знакомы. Это могут быть друзья или коллеги по работе, с которыми Раки выйдут за рамки привычного "коллективного" общения.

Также сообщается, что в конце месяца их ждет романтический уик-энд. Возможно, где-то за границей.

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Лев

Перед Львами будет стоять выбор. Возможно, это будет выбор расстаться или оставаться в отношениях, или выбор вероятного партнера. Звезды советуют Львам не принимать поспешных решений. В период с 10 сентября по 2 октября возможны эмоциональные перепады, но появится человек, который одарит вас романтикой, заботой, вниманием, подарками.

Судя по всему, это будут серьезные продолжительные романтические взаимоотношения.

Напомним, этим знакам Зодиака 10 сентября принесет баснословные суммы.

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