В этом списке оказались Львы, Тельцы и Раки.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые нежнее всех на свете. Они очень ласковые и нуждаются в любви. Для них важно ощущать тепло другого человека.

Лев

Львы - это маленькие котики, которые очень любят нежиться. Они готовы часами лежать в одной постели с любимым человеком, обниматься, целоваться. Им невероятно приятно ощущать тепло и заботу близкого человека. При этом им не очень нравится проявлять свои чувства на публике. Они уверены, что счастье любит тишину, поэтому скрывают свои отношения от посторонних глаз.

Телец

Тельцы редко вступают в отношения, но если они находят свою судьбу, то ради этого человека они готовы на все. В отличие от Львов они могут проявлять свои чувства на публике. При этом для них важно, чтобы это была игра не в одни ворота. Если они почувствуют, что вы холодны по отношению к ним, им будет очень неприятно. Они могут закрыться в ответ.

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Рак

Раки - это семейный знак Зодиака, для которого очень важны отношения, уют в доме, забота и нежность. Они ради комфорта в любви готовы на любые подвиги. Представители этого зодиакального созвездия часто устраивают романтические свидания, делают приятные сюрпризы. Также они очень ласковые в интимных отношениях, ведь так они чувствуют воссоединение душ и тел с любимым человеком.

Напомним, астрологи убеждены, что некоторым знакам Зодиака стоит больше молчать, чтобы казаться умнее.

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