Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи убеждены, что некоторым знакам Зодиака стоит больше молчать, чтобы казаться умнее. Потому что, когда они открывают рот, оттуда исходит ненужная информация.

Рыбы

По мнению экспертов, Рыбы выглядят идеально, когда молчат и мило улыбаются. В противном случае они начинают нести такую пургу, которая на уши не налазит. Мечтательные Рыбы живут в своих фантазиях, в придуманной сказке, и пытаются в этом убедить окружающих. Но такое поведение вызывает только смех.

Телец

Астрологи считают Тельцов одним из самых глупых знаков Зодиака, так как они никогда не учатся на своих ошибках. Кажется, они - любители ходить по граблям. При этом Тельцы обожают раздавать людям советы по любому поводу. Чаще всего они не действенные и ничего общего с реальностью не имеют. Поэтому прислушиваться к их мнению крайне опасно.

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Близнецы

Наивные Близнецы будто живут в розовых очках. Для них, как и для Рыб, реальности не существует, или они стараются всячески ее избегать. В общении с ними вы узнаете все, что можно, но только не то, что нужно. Не стоит расчитывать на интеллектуальные беседы с Близнецами, так как максимум, о чем вы можете поговорить, - это мелодрамы и стоимость продуктов в магазине.

Напомним, как выбрать цвет помады по знаку Зодиака, чтобы привлекать мужчин.

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