Какой цвет помады подходит именно вашему знаку Зодиака - читайте на УНИАН.

Астрологи отмечают, что бездумное использование косметики может негативно отразиться на энергетики того или иного знака Зодиака среди женщин. Поэтому лучше сразу разобраться, какая помада подходит именно вам. С помощью правильно подобраного цвета вы не только будете чувствовать себя увереннее, но и сможете привлечь внимание мужчин.

Овен

Смелым и решительным Овнам идеально подойдет красная помада, которая только подчеркнет сильные стороны их характера. Накрасив губы именно таким цветом, вы еще больше ощутите уверенности в себе и будете блистать всем на зависть.

Телец

Тельцы по своей натуре очень домашние и стабильные люди, которые не любят резких движений и неожиданных переменем. Для вас идеальным вариантом будет нюдовая помада. Так вы сможете сделать губы более пухленькими и подчеркнете свою женственность.

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Близнецы

Женщины-Близнецы живут по правилу "одним выстрелом убить двух зайцев". Поэтому вам подойдет блеск для губ персикового оттенка. С его помощью вам удастся и ухаживать за губами, чтобы они не обветривались, и сделать их более выразительными, добавив легкое сияние.

Рак

Дамам этого знака Зодиака очень нравится сочность и стиль, а поэтому они выбирают для себя такие цвета как розовый и фуксия. Помады этих оттенкив будут смотреться на ваших губах впечатляюще. Отбоя от мужчин не будет!

Лев

Львы привыкли блестать, как на красной дорожке. Поэтому для себя они выбирают только самые яркие цвета не только в одежде, но и в косметике. Но не стоит зацикливаться только на красной помаде, присмотритесь и к коричневому цвету, особенно если вы темноволосая.

Дева

Перфекционисткам Девам идеально подойдет нюд, так как он не требует больших усилий при нанесении и смотрится непринужденно. Лаконичность и сдержанность в стиле - вот ваш конек.

Весы

Если вы не хотите прогадать с выбором помады, то покупайте нежно-розовую. Дополнить ее можно коричневым карандашом, который сделает контур губ более выразительным.

Скорпион

Среди Скорпионов есть много роковых женщин, которые прямо-таки разбивают мужчинам сердца. А, чтобы добавить шика и страсти в образ, можно использовать черную помаду. На первый взгляд она может показаться вам агрессивной, но для вечерного макияжа лучшего варианта вы не найдете.

Стрелец

Женщины, рожденные под знаком Зодиака Стрелец, любят самовыражаться. И сделать вы это можете в том числе и с помощью макияжа. Попробуйте красить губы матовой фиолетовой помадой. Вы произведете впечатление не только на мужчин, но и на соперниц.

Козерог

Стильным Козерогам больше всего подойдет прозрачный блеск для губ, который подарит сияние и сделает их более пухлыми. Более того, такой блеск можно сочетать с любым стилем одежды и с любым макияжем.

Водолей

Женщины-Водолеи обладают нестандартным мышлением, поэтому эксперименты - это их все. Астрологи говорят, что в макияже вы тоже можете поэкспериментировать, например, с бирюзовой помадой. Конечно, это не повседневный вариант, но если очень хочется, то почему бы и нет.

Рыбы

Милым, нежным и романтичным Рыбкам подойдут нежные оттенки помад или блесков. Эпатировать публику вы не любите, предпочитая скромность. А все знают, что скромность только украшает женщину.

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