Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Астрологи отмечают, что бездумное использование косметики может негативно отразиться на энергетики того или иного знака Зодиака среди женщин. Поэтому лучше сразу разобраться, какая помада подходит именно вам. С помощью правильно подобраного цвета вы не только будете чувствовать себя увереннее, но и сможете привлечь внимание мужчин.

Овен

Смелым и решительным Овнам идеально подойдет красная помада, которая только подчеркнет сильные стороны их характера. Накрасив губы именно таким цветом, вы еще больше ощутите уверенности в себе и будете блистать всем на зависть.

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Телец

Тельцы по своей натуре очень домашние и стабильные люди, которые не любят резких движений и неожиданных переменем. Для вас идеальным вариантом будет нюдовая помада. Так вы сможете сделать губы более пухленькими и подчеркнете свою женственность.

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Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Близнецы

Женщины-Близнецы живут по правилу "одним выстрелом убить двух зайцев". Поэтому вам подойдет блеск для губ персикового оттенка. С его помощью вам удастся и ухаживать за губами, чтобы они не обветривались, и сделать их более выразительными, добавив легкое сияние.

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Рак

Дамам этого знака Зодиака очень нравится сочность и стиль, а поэтому они выбирают для себя такие цвета как розовый и фуксия. Помады этих оттенкив будут смотреться на ваших губах впечатляюще. Отбоя от мужчин не будет!

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Лев

Львы привыкли блестать, как на красной дорожке. Поэтому для себя они выбирают только самые яркие цвета не только в одежде, но и в косметике. Но не стоит зацикливаться только на красной помаде, присмотритесь и к коричневому цвету, особенно если вы темноволосая. 

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Дева

Перфекционисткам Девам идеально подойдет нюд, так как он не требует больших усилий при нанесении и смотрится непринужденно. Лаконичность и сдержанность в стиле - вот ваш конек.

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Весы

Если вы не хотите прогадать с выбором помады, то покупайте нежно-розовую. Дополнить ее можно коричневым карандашом, который сделает контур губ более выразительным. 

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Скорпион

Среди Скорпионов есть много роковых женщин, которые прямо-таки разбивают мужчинам сердца. А, чтобы добавить шика и страсти в образ, можно использовать черную помаду. На первый взгляд она может показаться вам агрессивной, но для вечерного макияжа лучшего варианта вы не найдете.

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Стрелец

Женщины, рожденные под знаком Зодиака Стрелец, любят самовыражаться. И сделать вы это можете в том числе и с помощью макияжа. Попробуйте красить губы матовой фиолетовой помадой. Вы произведете впечатление не только на мужчин, но и на соперниц.

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Козерог

Стильным Козерогам больше всего подойдет прозрачный блеск для губ, который подарит сияние и сделает их более пухлыми. Более того, такой блеск можно сочетать с любым стилем одежды и с любым макияжем.

Водолей

Женщины-Водолеи обладают нестандартным мышлением, поэтому эксперименты - это их все. Астрологи говорят, что в макияже вы тоже можете поэкспериментировать, например, с бирюзовой помадой. Конечно, это не повседневный вариант, но если очень хочется, то почему бы и нет.

Помада по знаку Зодиака / ru.depositphotos.com

Рыбы

Милым, нежным и романтичным Рыбкам подойдут нежные оттенки помад или блесков. Эпатировать публику вы не любите, предпочитая скромность. А все знают, что скромность только украшает женщину.

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