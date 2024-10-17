Экстрасенс рассказала, куда Россия запустит ракеты в ближайшее время

По словам Пасынковой, октябрь будет сложным.

Экстрасенс Яна Пасынкова рассказала, что октябрь будет сложным. По ее словам, Россия продолжит бомбить Украину, а местами прилетов могут быть те, где самое большое скопление людей.

"24, 28 октября. Последние два дня октября. То есть октябрь сложен. Снова пожилые люди, дома в заброшенных селах, морги, склады. Опасность от воды идет стабильно, это может быть и об отравлении, которое до сих пор есть. Опасность для детских заведений, развлекательных парков. Пусть это не сбывается", — отметила она в комментарии ТСН.

Также Пасынкова добавила, что сложная ситуация будет в Запорожье, Днепре, Харькове, Херсоне и Сумах.

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"Ситуация в Запорожье самая плохая даже не от прилетов, а потому, что есть опасность. И это АЭС. Опасность остается в течение 5-8 месяцев. Это — самый длительный срок. Относительно Днепра — от ударов по центральным частям, они перейдут к ударам у воды, это может быть по мостам. Харьков — почему-то делят на 2 части, одну хотят уничтожить, другую оставить. Херсон также будут обстреливать, но не с такой интенсивностью. В Сумах тоже будет громко", – предупредила экстрасенс.

Напомним, ранее астролог ошарашил прогнозом по окончанию войны в Украине.

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