По словам Пасынковой, России поступит предложение, от которого она не сможет отказаться.

Экстрасенс Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и определила, при каком условии закончится война в Украине и когда это может произойти.

По ее словам, в ближайшие три месяца мировое сообщество будет предлагать России какие-то "плюшки", в том числе и поддержку экономики, чтобы страна-агрессор вывела свои войска с территории Украины и остановила войну в нашей стране.

"Справедливо ли это после такого количества крови? Нет, но посмотрите, оно так и будет", - сказала Пасынкова на своем YouTube-канале.

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Она обавила, что Украина перестанет атаковать Россию в ближайшее время, однако несчастий ей не удастся избежать.

"Все, что будет происходить у них - это результат ужасных совпадений или форс-мажоров", - добавила экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс Ольга Стогнушенко заявила, что третьего года полномасштабной войны в Украине не будет. Она говорит, что все закончится до 2025 года.

"Будет тишина. И она будет такой нервной. Обстрелы прекратятся, остановка будет внезапной. Будет резкое заявление, что конец. Это будет и это будет в этом году. Пусть это произойдет", - сказала экстрасенс.

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