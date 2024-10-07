Астролог ошарашил прогнозом по окончанию войны в Украине

По словам Бадияна, это произойдет внезапно.

Астролог Владимир Бадиян сделал оптимистический и пессимистический прогноз по окончанию войны в Украине. Как он рассказал на YouTube-канале "Мій світ", у нас есть два варианта.

Первый вариант, по словам Бадияна, - война закончится этой весной. Второй вариант - она продлится еще минимум год.

Однако, эксперт убежден, что это произойдет неожиданно:

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"Война закончится внезапно. Война должна завершиться весной. Всё идет циклами. И с самого начала было видно, что она либо закончится через год, либо будет продолжаться. Если война не заканчивается весной — она продлится еще год. По моим последним прогнозам, война закончится в 2026-2027 годах. 2027 год — это менее вероятно. Но в 2025 году может произойти что-то значительное в плане переговоров — вот так".

Когда закончится война - мнение Влада Росса

Астролог Влад Росс и вовсе назвал красивую дату, когда в Украине наступит мир.

"Я уже давно говорю, что самая красивая дата - 25.05.2025. У нас есть один поворот судьбы - или война заканчивается в мае, или она растянется до следующего года. Все уже народные депутаты готовятся к парламентским выборам и к президентским тоже. Вроде все намечено на конец мая", - сказал астролог.

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