Не всем женщинам везет, кому следует быть бдительными - читайте ниже.

Астрологи назвали 3 несчастливых знака Зодиака. Женщинам, родившимся под ними, чаще всего изменяют мужчины. УНИАН рассказывает кому именно не стоит терять бдительность в отношениях.

Рак

Астрологи считают, что Раки сами виноваты в том, что им изменяют. Они нерешительны и в них мало уверенности, что чувствуют мужчины. Женщины-Раки кажутся странными, недосягаемыми. Поэтому мужчины могут изменять им, чтобы найти страсть и взаимность в объятиях других женщин.

Дева

Женщины-Девы очень страстны, однако они плохо умеют распределять внимание. Они "разрываются" между любовью, друзьями, семьей и работой. Астрологи говорят, что иногда Девы делают плохой выбор не в пользу своим романтическим отношениям, а потому их партнеры не получают то, чего ожидают. Поэтому мужчины, которые влюбились в страстных Дев, ищут внимание и нередко находят его вне отношений.

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Рыбы

Рыбы очень любят своих партнеров, однако они не всегда активны в постели. Свою сексуальную энергию женщины-Рыбы часто игнорируют, вместо этого они растворяются в хобби или постоянно работают. Мужчины, которые влюбляются в представительниц этого знака, сильно разочаровываются. Они хотят видеть возле себя соблазнительных и отзывчивых женщин, а когда понимают, что этого не получат, идут на измену.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверять в 2023 году.

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