Астрологи предупреждают, что в общении с ними нужно быть крайне осторожными.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год и назвали два самых ненадежных знака. С ними в новом году не стоит начинать совместных дел, а также на них не стоит рассчитывать. Лучше вовсе держаться от таких подальше. Речь идет о Раках и Рыбах.

Рак

Большинство Раков в 2023 году ощущают упадок сил. Это состояние пройдет лишь к середине года. Примечательно, что Раки будут тянуть на дно всех, кто находится рядом с ними. Представители данного знака Зодиака будут излучать негативную энергетику, ненароком могут выдавать чужие секреты или подводить в последний момент.

Именно поэтому не стоит рассматривать их как надежных компаньонов или спутников по жизни.

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Рыбы

Рыбы - едва ли не самый лживый знак Зодиака. Им не стоит слепо доверять в деловых, бытовых или любовных вопросах. Также если Рыбы - это ваши подчиненные или коллеги, за ними стоит пристально следить, иначе следует лишь на минуту отвернуться, они уже допускают серьезную ошибку.

Напомним, новолуние 21 января станет началом "белой" полосы для шести знаков Зодиака.

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