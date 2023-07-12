По его словам, сохраняется опасность воды.

Мольфар Макс Гордеев уже неоднократно предсказывал опасность воды. По его словам, в зоне риска вся Украина, так как оккупанты могут ударить по любому объекту.

Он добавил, что украинцам стоит бояться стихии воды, потому что могут быть масштабные потопы.

Стоит отметить, что еще в марте 2023 года Гордеев предсказывал стихийные бедствия. И его прогноз таки осуществился - 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены много населенных пунктов. Не обошлось и без погибших.

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Какие прогнозы Макса Гордеева осуществились

Ранее мольфар говорил, что ВСУ в первую очередь освободят Херсон. После его предсказания стало известно, что ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту на Херсонщине, который является ключевым элементом поставок для российских подразделений через Херсон.

Также он говорил, что есть очень много людей, которые мечтают уничтожить Крымский мост. И после этого предсказания украинцы узнали новость - в Крыму "бавовна". К слову, астролог Влад Росс также разделяет мнение Макса Гордеева. Он говорит, что совсем скоро мы уже откроем пляжный сезон на полуострове.

Кроме того, еще в ноябре 2022 года Гордеев говорил о какой-то важной персоне в Полтаве, которую все ненавидят. Поэтому, как он сказал, его должны уволить с должности. 14 апреля 2023 года стало известно, что с должности уволили мэра Полтавы Мамая.

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