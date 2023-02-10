По словам астролога, Путин хочет начать полную мобилизацию россиян.

Астролог Влад Росс назвал самый опасный период в полномасштабной войне РФ против Украины. Он считает, что Путин попытается изменить ход событий. Также Росс рассказал, сколько может продолжаться мобилизация в Украине.

"Мобилизация в Украине будет усиленно продолжаться вплоть до середины апреле", - отметил астролог в эксклюзивном комментарии УНИАН.

По словам Росса, опасный период для нашей страны начнется в конце февраля. Кровавый диктатор хочет объявить о полной мобилизации.

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"22 февраля Путин организует стадион, где будет "победобесие". Это самое опасное для украинцев число. Тогда он объявит "священную войну" - Россия перейдет от просто "СВО" (в РФ полномасштабную войну против Украины называют "специальной военной операцией" - УНИАН) до полной мобилизации всего населения. Вся РФ перейдет на военные рельсы. Люди будут под полным контролем. Он наберет 2 миллиона мобилизованных", - считает Росс.

Однако это все равно не поможет РФ победить Украину, отметил астролог. Страна-агрессор все равно проиграет.

Война в Украине - что говорят астрологи и тарологи

Ранее таролог Людмила Хомутовская объяснила, закончится ли война в Украине весной 2023 года. Она отметила, что у Киева огромный шанс решить этот вопрос.

Своим прогнозом также делился ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович. Он удивил заявлением о том, что 2023 год станет годом больших скандалов, однако нас все равно ждет победа.

Также экстрасенс назвал предвестник окончания войны в Украине. По словам ясновидящего, в мае война в Украине сойдет на нет.

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