По словам ясновидящего, в мае война в Украине сойдет на нет.

У ясновидящего и экстрасенса Валерия Шатиловича спросили, когда украинцы поймут, что конец войны уже близко - это будет какая-то ситуация или событие, или нам четко заявят о сроках ее завершения.

В интервью YouTube-каналу TOP он заявил, что мы это будем чувствовать. "Это должно произойти, когда будут расцветать деревья и кусты", — сказал астрологический эксперт. Ведущий уточнил: то есть все намеки на весну. "К началу лета все идет", — ответил на это Шатилович.

"Жасмин! Карты показывают, когда будет цвести жасмин. Ну, это будет май", — подытожил экстрасенс.

Видео дня

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в Украине в 2023 году, и назвал ключевую для нашей страны дата, это 22 марта. Он заявил, что именно этот день станет переломной точкой в полномасштабном вторжении.

По мнению Юращук, война в Украине продлится еще два года, но российские ракеты скоро не будут прилетать на территорию нашей страны.

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