Украинцы вскоре смогут спать спокойно, прогнозирует ясновидящий.

Ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович удивил прогнозом для Украины на 2023-й год. Он предсказал много "чисток" во власти и скандалов. Но - главное - нас ждет победа. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу TOP:

"Во-первых, это - победный год. Это год, когда будут остановлены боевые действия в Украине. Хотя победа может быть зарегистрирована немного позже. Это год, когда мы сможем выдохнуть, но не полной грудью".

Будет очень большая "чистка" в нашей стране, многие бизнесмены и политики потеряют свой бизнес, свои миллиарды, говорит ясновидящий. Также он предсказал, что все украинцы четко осознают, кто друг, а кто враг. Это будет год больших скандалов.

Кроме того, Шатилович прогнозирует в 2023-м возвращение многих наших оккупированных территорий. Полную деоккупацию он предсказывает в течение нескольких лет, но не военным путем, а дипломатическим. Речь идет, скорее всего, о Крыме, добавил астрологический эксперт.

Этот год будет очень урожайным, даже земля будет нам помогать, говорит экстрасенс. Также, по его прогнозу, вернутся много украинских пленных.

"Наши люди смогут спать спокойно, особенно во второй половине года", — подытожил Шатилович.

Напомним, многие экстрасенсы, астрологи и тарологи прогнозируют, что война в Украине закончится весной 2023 года. Но у ясновидящего нового поколения Валерия Шатиловича другое мнение: по его словам, боевые действия в Украине должны закончиться летом 2023-го.

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