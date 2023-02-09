Эксперт отметила, что помощь Европы и США недостаточно.

Таролог Людмила Хомутовская объяснила, закончится ли война в Украине весной 2023 года. Она отметила, что у Киева огромный шанс решить этот вопрос.

"Шанс закрыть это (закончить войну – УНИАН) весной 2023 года огромен. На сколько этот вопрос возьмут в свои руки дипломаты и они это отработают - покажет лишь время, но шанс огромен", - уверена таролог.

В то же время она отметила, что помощь со стороны европейских стран и США недостаточна, но Вашингтон скоро включится.

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"На сегодняшний день их (Европы и США – УНИАН) помощь недостаточна. Сейчас только начинают слышать Украину. Страны Европы могли бы помогать лучше. Они честно зажимают. А вот США уже сейчас включаются. Они будут давать самое дорогое, самое современное, самое нужное, самое новое. Еще немного и США включатся на полную, а вот Европа выкручивается", - подытожила Хомутовская.

Война в Украине - что говорят астрологи

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз для Украины на период с 7 по 12 февраля. По ее мнению, ближе к 10 февраля будет соединение Меркурия и Плутона, а после этой даты будет соединение Венеры с Нептуном в знаке Рыбы, а значит конец недели будет непростым.

В свою очередь астролог Ангелина Вакулина выяснила, что до весны ситуация в Украине будет относительно тихой, но потом начнется настоящая "буря".

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