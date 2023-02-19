Оказывается, некоторых злодеев выдает цвет их глаз.

Эксперты рассказали, как распознать лживого и ревнивого мужчину по цвету глаз. Существует теория, которая гласит о том, что цвет глаз выдает характер человека. Какие глаза у мужчин, которые могут быть ужасными партнерами, читайте ниже.

Голубые глаза

По мнению экспертов, голубоглазые мужчины могут часто врать. Обладатели голубых глаз являются очень целеустремленными и сильными людьми, однако у них немало минусов.

Считается, что у людей с голубыми глазами неразвита эмпатия. Они очень ревнивы и злы. Мужчины с голубым цветом глаз, считают эксперты, часто вспыхивают, будто спички. Они способны на гнев и агрессию, с ними не стоит ссориться.

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Серо-зеленые глаза

Эксперты утверждают, что люди с серо-зелеными глазами ужасны в отношениях. Мужчины часто любят спорить, они не готовы идти на компромиссы и могут упираться до последнего.

Помимо этого, мужчины с таким цветом глаз могут быть очень жестокими. В некоторых ситуациях они готовы на подлые ухищрения, ради своей цели они готовы идти на ужасные вещи.

Ранее стало известно, какой цвет глаз выдает идеального мужчину.

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