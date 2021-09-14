Влад Росс назвал всего три знака Зодиака.

Известный астролог Влад Росс рассказал, что из трех знаков Зодиака получаются мудрые, добрые и очень любящие родители.

Об этом сообщает Главред.

Рак

Всем известно, что Рак - это семейный знак Зодиака. Они ценят семейные ценности, уют, заботу, любовь и обязательно чтят традиции. Женщины-Раки всячески опекают своих детей, независимо от их возраста. Они всегда накормят, напоют, обогреют и еще тысячу раз позвонят и спросят "как дела?"

Телец

Для Тельцов очень важна стабильность. Особенно, когда речь заходит о семье, на первый план у них выходит материальное обеспечение своих близких. Эти родители из тех, кто обязательно даст своему чадо лучшее образование, купят квартиру, машину и сделают абсолютно все, чтобы их ребенок был счастлив. Дети Тельцов обычно не знают, что такое нужда в деньгах.

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Рыбы

Рыбы часто жертвуют собой ради кого-то. Когда у представителей этого зодиакального созвездия появляется ребенок, они моментально забывают о себе. Буквально все силы и энергию они отдают во благо своего чадо. Кстати, их дети чаще всего вырастают эгоистами или маменьками сынками.

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Автор: Диана Могилевич