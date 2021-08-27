Известный астролог сказал, что только три знака Зодиака обретут удачу

Звезды подсказали астрологу, представители каких стихий окажутся на вершине успеха. Ранее он составлял гороскоп любви и рассказывал, кто встретит свою любовь в августе.

Наиболее благоприятным периодом осень 2021 года станет для трёх знаков Зодиака:

1 место - Водолей

Юпитер, планета большого счастья, войдёт в знак Водолея, а потому представители этого знака будут на коне. Водолею будет фартить во многих сферах, но особенно в карьере, бизнесе и новых начинаниях. Удача будет постоянно сопутствовать ему. В жизни Водолея этой осенью всё будет шик, блеск, красота.

2 место - Весы

Весам также будет везти во всём. Всё в их жизни будет складываться как нельзя круто, особенно в любви, отношениях и зачатии детей. Удачными будут творческие проекты и путешествия.

3 место - Близнецы

Осень для них обещает быть крайне удачным периодом. У Близнецов все сложится замечательно при получении образования или повышении уровня квалификации, а также в дальних поездках и путешествиях. Благоприятна в этот период эмиграция, а также встречи с учителями. Осенью может измениться круг интересов Близнецов и их мировоззрение, но это пойдёт им только на пользу.

Так что осенью 2021-го супер-классное время будет в жизни трёх знаков Воздуха.

Влад Росс, астролог, специально для УНИАН

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Автор: Кристина Кащавцева