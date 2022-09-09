Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Известный астролог Валентина Виттрок высказалась о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

О трагическом событии она написала в Facebook.

"Когда писала прогноз на 2022-й год, думала что королева Елизавета уйдет в апреле, там в Тельце находился Марс и Уран. Сейчас же транзиты тоже не показывали хорошие времена для ее здоровья", – отметила Виттрок. Видео дня

По ее словам, 8 сентября, в день смерти королевы, вырисовался большой космический крест: "транзитная Луна в соединении с ретроградным Сатурном находилась в оппозиции к натальной Луне королевы, транзитное солнце (сердце) – в оппозиции к натальной Венере".

"По дому здоровья проходит Черная Луна, Лилит уже прошла соединение с Плутоном и встала в точный квадрат к Хирону (планета перевозчик в другой мир). Королева уходила медленно…", – добавила астролог.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

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