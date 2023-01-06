Целитель дал неутешительный прогноз по полномасштабному вторжению в Украину.

Ясновидящий и целитель Александр Жарков ранее заявлял, что от того, как мы проживем 22 ноября 2022 года, будет зависеть исход войны. Он говорил, что если мы успешно пройдем эту дату, война закончится 23 мая 2023 года. Но был массированный обстрел 23 ноября, поэтому астрологический эксперт назвал новую дату окончания войны.

В интервью YouTube-каналу PeopleLife он рассказал, что мы пошли не по той временной линии, по которой хотелось бы:

"Мы смещаемся достаточно далеко, мы смещаемся на новую точку - 15 июня 2025 года... Будет долгий конфликт...".

Жарков посоветовал украинцам оценивать все трезво, но в то же время не терять оптимизма, быть эффективными и действовать на местах, чтобы приблизить таким образом победу.

Ранее астролог, хиромант и психолог Владимир Бадиян сделал прогноз относительно того, когда завершится война в Украине. По его словам, это должно произойти весной 2023-го года.

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