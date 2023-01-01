Прогноз астролога дает надежду на то, что скоро Крым вернется в состав Украины.

Астролог, хиромант и психолог Владимир Бадиян сделал прогноз относительно того, когда завершится война в Украине. По его словам, это должно произойти весной 2023-го года.

Как рассказал астроэксперт в интервью YouTube-каналу "Мой мир", Война в Украине закончится в конце весны, в апреле-мае. "Только вопрос, как закончится", — добавил Бадиян.

По его словам, ко Дню Независимости Украины 2023, который отмечается 24 августа 2022 года, мужчины смогут свободно выезжать за границу. Более того, астролог убежден, что Крым вернется в состав Украины.

"Вопрос по Крыму быстрее начинает решаться... Мы будем вместе с Крымом. То есть Крым будет частью Украины, или наши Вооруженные силы уже будут там точно", — говорит Бадиян.

Ранее астролог Валентина Виттрок прогнозировала, что 2023-й год будет полон феноменальными и исключительными событиями. Активная фаза войны в Украине иссякнет до весны, заявляет она.

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