По мнению экспертов, 2023 год не будет победным.

Когда закончится война в Украине? Этот вопрос беспокоит многих украинцев - тех, кто остался жить в военной стране, и тех, кто выехал за границу и очень хочет вернуться домой, в свой безопасный город.

Разобраться в этом вопросе помогают эксперты в области эзотерики. Они, опираясь на астрологию, футурологию и карты Таро, делают свои прогнозы.

Например, астролог Яна Тимощук убеждена, что есть два сценария развития событий: 1) в 2024 году может быть остановка войны в связи с очень большими разрушениями, потерями, недостатком ресурсов и обманом наших союзников, которые не хотят продолжать вкладываться; 2) война может продлиться до 2026-2028 года.

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"Если первый вариант срабатывает, то война замораживается на несколько лет и в 2028-2030 годы нас ждет еще одна война", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Мольфар Макс Гордеев поддерживает мнение Тимощук относительно того, что 2023 год не будет победным.

"В этом году я не вижу окончания войны. В следующем - возможно. Но хочу напомнить, что война выгодна многим структурам. Некоторые люди знают, когда она закончится и когда будет мир. По картам я вижу, что все понемногу к тому идет", - отметил мольфар в интервью УНИАН.

Точка в войне может быть поставлена в 2024 году, считает астролог Влад Росс. Как он рассказал в интервью УНИАН, Венера - планета мира и спокойствия - будет кульминировать в годовом соляре Украины. Поэтому в июле 2024 года Украину примут в НАТО и в этот момент закончится война.

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