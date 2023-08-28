Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, чего нам ждать в сентябре, какие города оказались в зоне риска, будет ли в следующем месяце прекращение огня, и действительно ли умер основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ждет ли в ближайшее время такая же судьба Путина.

Макс, что ждет Украину в сентябре? Какие события будут происходить?

Во-первых хочу сказать, что очень внимательными нужно быть 1, 5-7, 12, 14, 17, 20-24, 27, 29-30 сентября. 1 сентября будет самым сложным днем как на фронте, так и в целом ситуации в Украине. Месяц довольно опасный, но менее, чем август. Я вижу, что Россия сейчас будет пытаться затягивать войну, поэтому опасности будут похожи на американские горки - будут пиковые дни и дни, когда не будет никакой тревоги.

Также я вижу проблемы, связанные с техникой. Из-за этого мы не можем двигаться быстрее. В связи с этим глобальных побед ждать не стоит, но постоянно будут происходить какие-то события, которые будут менять ход войны в пользу Украины.

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Вы назвали самые опасные дни сентября. То есть именно в эти даты могут быть обстрелы?

Да, под наибольшей угрозой сейчас Чернигов, Днепр, Харьков, Киев, Одесса, Херсон. В Запорожье будет сверхсложная ситуация. В целом каждую неделю может быть подобная ситуация, которая недавно была в Чернигове. Сейчас оккупанты максимально нагнетают и делают так, чтобы мы остановили войну. То есть они будут истощать наше ПВО.

Также по обстрелам могу сказать, что "выпадают" почти все регионы, однако юг более активный - опять-таки Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск. И, конечно, центр. Они будут пытаться прорывать Киев. В сентябре будет очень тяжело.

Но стоит сказать и о том, что в следующем месяце будет "бавовна" в Крыму. Поэтому людям с полуострова, которые читают сейчас это интервью, хочу сообщить, что вас также ждут неприятности.

Когда мы вернем Крым?

Просто так нам его не отдадут, поэтому однозначно будет бой и много пострадавших, как и в самом Крыму, так и в армии. Пока есть первые "звоночки", что мы начинаем наведываться туда. К тому же люди начинают просыпаться, понимать, что происходит. Кто-то уже убегает. В дальнейшем будут продолжаться взрывы на полуострове, ситуация будет ухудшаться для России. Поэтому ждем победы.

Могут ли ВСУ продвинуться в ближайшее время на каких-то направлениях?

В сентябре будет несколько тяжелых сражений. Поэтому сейчас очень необходима поддержка людей с тыла, в том числе и финансовая. Враг также многое будет терять. Процесс освобождения наших территорий идет стремительно и четко. То, что я вижу по картам, то это положительные аспекты. Их больше, чем отрицательных.

Давайте обсудим еще один вопрос о блэкауте, которым нас сейчас пугают. Действительно ли нам стоит заранее готовиться к отключениям света?

Я все же думаю, что его не то, что не будет, он будет, просто не такой, как нас сейчас пугают. Мне кажется, что хуже, чем было, уже не будет. Сколько бы я ни раскладывал карты, то я не вижу, что будет какой-то ужас. То есть, говорить, что Россия будет нас обстреливать и в результате этого будут блэкауты, то это маловероятно. Однако карты не исключают, что Украина сама будет отключать свет по необходимости.

Когда отменят военное положение?

Военное положение не будут отменять еще долго. По Украине видно, что пока оно еще будет. Также будут определенные ситуации с мобилизацией, из-за чего может возникнуть бунт. Держим кулачки, чтобы все это в ближайшее время закончилось.

Макс, можете сказать, когда самолеты полноценно начнут подниматься в небо из Украины?

В настоящее время выпадает карта "Отшельника". Ближайшие шесть месяцев это будут единичные случаи. Один-два самолета могут вылетать, однако это будет тайно. Пока я не вижу полного возобновления авиасообщения с другими странами.

Любимый вопрос наших читателей: когда закончится война?

В этом году я не вижу окончания войны. В следующем - возможно. Но хочу напомнить, что война выгодна многим структурам. Некоторые люди знают, когда она закончится и когда будет мир. По картам я вижу, что все понемногу к тому идет.

На днях мир всколыхнула информация о смерти основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Вы можете сказать, это правда или разыгранный спектакль?

Я уверен на 100 процентов, что его убили. Мы уже "перекормлены" этим Пригожиным. Знаете басню про овцу и пастуха? Маленький пастух кричал: "Волки, волки, волки". Все бегали и искали тех волков, а их нигде не было. Так он шутил. А в третий раз, когда он так кричал, ему уже никто не поверил. Хотя в тот раз волки пришли и все поели. Поэтому здесь такая же история.

Пригожин никому не нужен. Власть "бахнула" ему в голову и он начал делать всем нервы. Поэтому он Путину надоел и тот решил поставить точку в вопросе с ним. Многие не верят, но Россия уже официально подтвердила факт смерти Пригожина.

Большинство экспертов говорят, что к концу подходит и время самого Путина.

На самом деле ситуация с ним очень интересная. В настоящее время я не вижу, что его убьют или что-то еще. Когда он умрет трудно понять, потому что вопрос стоит не в дате его смерти, а в том, когда он исчезнет. Потому что велика вероятность того, что он именно исчезнет. Может быть так, что он исчезнет, а нам скажут, что умер. А вот что касается именно его смерти, то это будет не скоро.

Будет ли в ближайшее время переворот в РФ?

Я говорил раньше и скажу сейчас, что переворот уже идет. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы все это закончилось, потому что сил уже нет. С каждым месяцем таких людей становится все больше и больше. Они уже начали думать головой, куда эта война их приведет.

А вот глобальной революции в России я не вижу, потому что все боятся. Люди знают, что будет гораздо жестче для них, потому что по сравнению с Беларусью, Россия - это ад. Сейчас собираются единомышленники, они что-то планируют, но это пока на стадии подготовки.

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