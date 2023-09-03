Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что звезды сулят украинцам на сентябрь, на каких направлениях будет очень горячо, какие территории мы можем вскоре освободить, а также когда умрет Путин и действительно ли "воскрес" Пригожин.

Яна, расскажите, что небесные светила сулят украинцам в сентябре.

Адский сентябрь. Выпадает карта "Туз жезлов". Активное движение на фронте. Удар в ответ на удар.

1-4 сентября – социальные и финансовые вопросы будут возникать в обществе. Материальная часть жизни выйдет на первый план у жителей Украины. Карта "Правосудие" – это начинающиеся суды, изменения законов, правил, ввод новых обязательств, призыв к ответу. В этот период будут важные сделки касаемо поставок оружия. Будет ожидание помощи со стороны партнеров.

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5-10 сентября – энергетически тяжелые дни, сильнейшие удары по здоровью людей, магнитные бури, давление, приход новых болезней из Европы. Это период начала потока болезней, о которых еще не слышал мир. С точки зрения футурологии – это хуже чем коронавирус, будет много летальных исходов. Эта тенденция начнется сейчас и продолжится до 2025 года. Распространение: насекомые, водные источники (реки, моря, океаны).

7 сентября – агрессивный день, много ударов по городам, инфраструктуре, мостам, аэропортам с двух сторон. Обретение нового через смерть. Выпадает карта "Смерти" на первую декаду сентября. В соединении с картой "Башня" дает разрушения. Пересмотр ценностей, позиций власти. Могут быть недопонимания между властью и народом.

9.09.2023 зеркальная дата и при сложении дает нам карту "Колесница" – это движение вперед, ускорение на фронте, коренной перелом, который поменяет ситуацию в корне. Энергии на стороне Украины.

10-15 сентября - самые опасные дни. Остановка. Тупик. Разбитые мечты. Много потерь. Активизация моблизации. Как будто "все на фронт". В эти дни будет вытягивание энергии и силы потусторонним влиянием. Это третья сторона, которая еще не показывает себя. Мы узнаем об этом позже.

15 сентября будет новолуние, которое запустит новые процессы в мировом порядке. Все стороны определятся в поддержке или наоборот, что касается Украины.

А что нас ждет во второй декаде месяца?

15-20 сентября будет много иллюзий обмана. "Воскреснут" те, кто умер. Много того, что раньше было тайной, выйдет наружу. Будут скандалы в политическом поле событий не только в Украине, но и во всем мире. Карта "Туз мечей" – речь идет о переговорах, новом этапе в урегулировании войны в Украине.

20-25 сентября будут конфликты между государствами. Кто друг, а кто враг? Будут новые локальные войны в мире. Карта "Императрица" – к концу сентября будут взяты новые территории под контроль не только Украиной. В натальной карте России идет информация о взятии новых территорий любой ценой. Усиление мобилизации. Изменение статуса территорий, которые включены в конституцию России.

25-30 сентября - символ змея. Много препятствий, вынужденая остановка пути. Запретный плод. Ловушка. Готовится провокация со стороны России.

Также активизируются магнитные бури. Ухудшение состояния здоровья.

На каких направлениях ВСУ могут продвинуться, несмотря на сложности?

Активные удары будут по центру Украины и в Крыму. Я вижу, что на Запорожском направлении и Донецком будет "мясорубка". Если можно так сказать, путь к морю более открыт для Украины. В этом месяце есть большая вероятность, что российские войска будут отступать в том направлении.

Харьковское, Днепропетровское направлении в опасности. Еще Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Сумы, Кривой Рог. На Харьковском направлении может готовиться наступление РФ.

А какая ситуация будет с Крымом?

Крым, с точки зрения футурологии, не будет принадлежать Украине или России. Крым будет возвращаться к своим историческим корням.

Стоит ли нам ждать тотального отключения света из-за обстрелов?

Да, в сентябре будут отключения в некоторых городах из-за повреждений. С середины октября усилится энергия. Длительных блэкаутов не будет. Зима в Украине будет теплой. Возможно даже рекордно теплой по сравнению с другими годами. Также идет активная подготовка к защите населения.

Что вы можете сказать относительно открытия авиасообщения с другими странами?

С точки зрения футурологии, пока открытия авиасообщения и границ для выезда мужчин ждать не стоит. Даже наоборот будет закрытие границ во всех странах. Это произойдет в ближайшие годы. Это обусловлено новыми провокациями войн, конфликтов, вспышек болезней. В связи с катастрофами и катаклизмами будет переселение народов. Границы будут то закрываться, то открываться. Простые люди не смогут летать на самолетах. Это будет очень дорого.

До 2030 года нас ждут глобальные изменения в климате и мироустройстве, которые запустят совершенно новый мировой порядок. Это похоже на СССР 2.0 только в новой упаковке. Объединение стран, локальные союзы. Будут имперские амбиции, цикличность истории. Возврат прошлой карты мира. Пропасть между бедными и богатыми. Женщины опять будут управлять государствами.

Многие эксперты ранее говорили, что 2023 год станет победным. Вы можете подтвердить их мнение?

По окончанию войны есть следующие сценарии: 1) в 2024 году может быть остановка в связи с очень большими разрушениями, потерями, недостатком ресурсов и обманом наших союзников, которые не хотят продолжать вкладываться в войну; 2) война может продлиться до 2026-2028 года.

Если первый вариант срабатывает, то война замораживается на несколько лет и в 2028-2030 годы нас ждет еще одна война.

Еще одно распространенное мнение астрологов - Путин умрет в ближайшее время.

Путин умрет своей смертью в 82 года. Если кто-то приложит руку к его кончине, то это может произойти раньше.

Возможен ли переворот в РФ при жизни диктатора?

Переворота в РФ не будет, можно расчитывать лишь на локальные разногласия в элитах.

Недавно стало известно о смерти Пригожина, однако сейчас появляется информация, что это могла быть инсценировка. Что звезды об этом говорят?

На тонком плане я вижу, что Пригожин жив. Инсценировка смерти с целью показать те доказательства и документы, которые будут возникать позже. Похоронили двойника Пригожина. У него много двойников. Взята жертва для богатства и накопления еще больших благ. Как это было с "Титаником" и батискафом "Титан".

Это сделал не Путин. Все согласовано с управляющими семьями Ротшильд – Рокфеллер – Морган, чтобы пойти на дно и запустить уже новый порядок. Этой ситуацией хотят показать, что Россия входит в число тоталитарных стран и "продвигает" данную форму правления. Путин таким образом хочет уйти на дно, но это будет позже.