Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в сентябре, продолжит ли Россия терроризировать наши города, стоит ли опасаться блэкаута, и когда будет поставлена точка в войне.

Влад, какая ситуация будет на фронте в сентябре?

В первую половину сентября будет много ретроградных планет, поэтому на фронте будет некая тягучесть. 15 числа Меркурий выходит из ретроградного движения, поэтому после 20-го числа может быть обострение ситуации в плане важных прорывов.

Также Марс будет в Весах, поэтому будут подорваны мосты, в том числе и Крымский. С другой стороны Марс в Весах немного ослаблен, поэтому дает возможность договориться с союзниками. И если ранее нам не предоставляли оружие и самолеты в полном объеме, то наконец-то будут договоренности по этому вопросу.

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Кроме того, 29 сентября будет полнолуние, что говорит о том, что может начаться большая мобилизация как в Украине, так и в России. К сожалению, пока мира не будет.

И самое главное - в РФ может произойти военный переворот. Если к власти придет российский военачальник Андрей Демин, то у них поменяется вообще вся структура власти. Герасимов и Шойгу скинут полномочия. Переворот может быть и в Беларуси. Если Лукашенко совершит ошибку в правлении, то это будет конец его правлению.

Вы сказали, что пока мира не будет. Ваше мнение разделяют и другие эксперты. Некоторые из них говорят, что нам и вовсе стоит ждать новой фазы войны.

После 20-х чисел - да, особенно в октябре, когда будет солнечное и лунное затмение. Но война на истощение и прорыв фронта начнутся именно в сентябре, особенно во второй половине месяца, когда ретроградность планет будет сведена к нулю, кроме Юпитера.

Сентябрь - месяц переломных событий. В первую очередь это касается южного фронта. Мы его прорвем и выйдем к границам Крыма. Я гарантирую, что мы будем контролировать и Азовское море, и границу Крыма, может выйдем и на север полуострова.

Будут ли в сентябре продолжаться такие обстрелы, какие недавно были в Чернигове?

Больше всего Путин будет обстреливать Украину в 20-х числах августа, но, тем не менее, и в сентябре будут кризисные аспекты. Вблизи 17 сентября будет напряжение между Венерой и Юпитером, а между 26 и 30 сентября - напряжение Венеры и Урана. Это принесет нам сложные ситуации, массированные обстрелы.

Не менее сложно будет вблизи новолуния, 14-15 сентября. В основном диктатор будет бить по городам, которые находятся рядом с линией фронта. Под угрозой Херсон, Николаев, Днепр, Никополь, Кривой Рог, Сумы, Чернигов, Харьков.

Кроме того, в сентябре Путин перестанет терроризировать Одессу, но возьмется за запад Украины - Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий. В меньшей степени пострадает Киев.

Что нас ждет 24 августа, в День независимости Украины?

В ночь с 23 на 24 августа будут удары по Киеву. Если есть возможность, я бы рекомендовал выехать из города куда-то на дачу. Также могут быть удары по Львову, Днепру и Кривому Рогу. Это самые уязвимые точки Украины.

В этот день Путин может выпустить сотни ракет и дронов по нашей стране.

С каких территорий мы можем выгнать оккупантов уже в начале осени?

Со всех территорий - вряд ли, но будет постепенное освобождение. Например, мы можем близко подойти к Волновахе, Мелитополю, Кинбурнской косе, а то и к Крыму. То есть в сентябре не будет каких-то глобальных прорывов, а вот в октябре - уже да, мы дойдем до Азовского моря, освободим Запорожскую и Херсонскую области.

Из-за этого Путин объявит всеобщую мобилизацию и даже возможно введет военное положение в России, чтобы не идти на выборы.

Также хочу предупредить, что может быть оккупирован Купянск. Это самое опасное место. Другие города Путин не возьмет.

Нас сейчас пугают тем, что осенью может начаться блэкаут, как это было в прошлом году. Что звезды говорят об этом?

Диктатор скупил столько дронов, что да. Блэкаут будет такой же, как и в прошлом году. Опасаться стоит 20-х чисел сентября, так как Солнце переходит в Весы в этот период. Рекомендую заранее приобрести генераторы, чтобы потом не покупать их по двойной цене. На Украину будут лететь в 5-10 раз больше дронов, чем в прошлый раз. Чем больше дронов - тем больше повреждений. Но несмотря на то, что не будет света, мы все равно выстоим.

А сколько это продлится?

Это будет продолжаться до тех пор, пока жив Путин. Но звезды склоняют к тому, что уже в этом году он умрет. Как только его не станет - война закончится. После этого будет "заморозка". А разгребать все это мы будем уже весной следующего года. Если и не будет мирного соглашения, то нам дадут столько оружия, что мы сможем сами закончить войну.

Но есть еще один нюанс. Байден не хочет, чтобы мы быстро победили в войне. Он хочет перед президентскими выборами в Америке, в июле, принять Украину в НАТО. Таким образом он расчитывает увеличить свои шансы на победу.

Когда закончится война?

Точка в войне будет поставлена в следующем году. Венера - планета мира и спокойствия - будет кульминировать в годовом соляре Украины. Поэтому в июле 2024 года Украину примут в НАТО и в этот момент закончится война.

То есть в этом году нам не стоит ждать и отмены военного положения?

В этом году оно не закончится, потому что это никому не выгодно. Поскольку оно продлено до 15 ноября, то раньше этой даты Украина ни на какие договоренности не пойдет. Разве что Путин умрет или если к власти придет мэр Москвы Сергей Собянин, то можно будет договориться о капитуляции России.

И Зеленский уже сказал однозначно, что готов отдать Белгород за вхождение в НАТО.