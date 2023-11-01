По словам Росса, ноябрь будет сложным, однако конец месяца принесет нам победы.

Астролог Влад Росс сделал прогноз для Украины на ноябрь 2023 года и выяснил, можем ли мы надеяться на скорейшее завершение активных боевых действий.

По его словам, 24 ноября Марс перейдет в знак Зодиака Стрелец. В этот период начнется более благоприятный для нас период.

"Только тогда можно будет надеяться, что война затихнет или закончится. До 24 ноября боевые действия будут только обостряться, будет что-то неимоверное, как это сейчас происходит под Авдеевкой", - сказал астролог в комментарии "Главреду".

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Он добавил, что в этот же период ВСУ могут уничтожить Крымский мост.

Кроме того, Росс сказал, что ноябрь будет напряженным месяцем. 18 ноября Марс сойдётся с Солнцем в Скорпионе, в знаке войны и убийств.

"Это значит, что нас ждёт ужас ужасов. Так, например, ядерная война может разыграться как раз в ноябре. И соответствующие страшилки уже звучат со стороны России, в частности, она заявила, что испытывает ядерное оружие", - добавил эксперт.

Напомним, ранее астролог сказал, когда ВСУ круто прорвут фронт.

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